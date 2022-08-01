Подоляк назвал три основных фактора эффективной контроперации ВСУ против оккупантов
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д"
Об этом он написал в твиттере.
По его словам, речь идет о деморализации, дефрагментации, депопуляции оккупантов.
"Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях. Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам. Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе", - написал Подоляк.
- Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.
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