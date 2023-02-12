Подоляк назвал три ключевых решения для возвращения стабильности в мире

Об этом 12 февраля Подоляк написал в twitter .

По его словам, существует три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности.

"1.Дальнобойное оружие. Сокращаем возможности России на поле боя. 2. Усиление санкций. Всемирная экономика должна жить без России. 3. Спецтрибунал. Путин и его окружение должны потерять иммунитет. Уголовная ответственность важна", - написал Подоляк.