Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины

Об этом он написал в Twitter.

Три ключевых лживых тезиса России, по мнению Подоляка, которые она активно продвигает:

Конфликт зашел в тупик. Наступление провалилось;

Необходимо немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие);

Россия имеет еще много ресурсов и много желающих "воевать".

"Безусловно, все эти тезисы мертвы и не имеют отношения к реальности: запас прочности России значительно меньше, а украинское наступление продвигается к взятию под огневой контроль всего южного фронта. Все эти тезисы свидетельствуют только об одном: нарастание паники внутри российских элит, непонимание , что делать, и катастрофический страх проиграть… Следовательно, надо давить", - написал советник.