Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что между российскими элитами нарастает паника, поэтому Кремль прибегает к распространению лживых тезисов по ситуации на фронте и в Украине
Об этом он написал в Twitter.
Три ключевых лживых тезиса России, по мнению Подоляка, которые она активно продвигает:
- Конфликт зашел в тупик. Наступление провалилось;
- Необходимо немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие);
- Россия имеет еще много ресурсов и много желающих "воевать".
"Безусловно, все эти тезисы мертвы и не имеют отношения к реальности: запас прочности России значительно меньше, а украинское наступление продвигается к взятию под огневой контроль всего южного фронта. Все эти тезисы свидетельствуют только об одном: нарастание паники внутри российских элит, непонимание , что делать, и катастрофический страх проиграть… Следовательно, надо давить", - написал советник.
- Армия РФ понесла значительные потери при недостаточной поддержке на одном из островов в дельте Днепра, расположенном в Херсонской области.
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