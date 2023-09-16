Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании, он подразумевает исключительно один из трех сценариев
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Twitter-аккаунте.
В своем сообщении Михаил Подоляк призвал международное сообщество не реагировать на лживые разговоры Российской Федерации о "переговорах" с Украиной.
По его словам, нынешняя Россия неспособна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз обмануть себя.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:
- нажать на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;
- дать оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;
- избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо";
"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз – живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного Путина", – подытожил Подоляк.
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