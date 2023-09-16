Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"

Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"

16 сентября, 2023 суббота
13:04
Война с Россией Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании, он подразумевает исключительно один из трех сценариев

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Twitter-аккаунте.

В своем сообщении Михаил Подоляк призвал международное сообщество не реагировать на лживые разговоры Российской Федерации о "переговорах" с Украиной.

По его словам, нынешняя Россия неспособна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз обмануть себя.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:

  • нажать на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;
  • дать оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;
  • избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо";

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз – живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного Путина", – подытожил Подоляк.

Украина
Россия
переговори з РФ
Читайте также:
Чорне море
15 сентября, 2023 пятница
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Алексей Голобуцкий
Автор Алексей Голобуцкий
16 сентября, 2023 суббота
Новый счетчик Шуфрича
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
14:13
Инфографика
Курс валют на 15 сентября: гривна стабилизировалась по отношению к доллару
14:07
OPINION
Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики
13:57
Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
13:37
Обновлено
Россия нанесла 5 ракетных ударов по Харькову: ранены пять человек
13:24
Эксклюзив
Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО
13:01
Эксклюзив
Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией
12:52
Беспилотников и атак будет больше, а российских кораблей меньше, - Федоров
12:45
РосСМИ получили указание от Путина скрывать вторую волну мобилизации перед предстоящими выборами в РФ
12:00
OPINION
В ООН забыли, для чего создавалась организация
11:30
Обзор
Ким Чен Ын в восторге от российского оружия, Запад боится сближения РФ и Северной Кореи, Зеленский пригрозил соседям из-за зерна. Акценты мировых СМИ 16 сентября
11:14
Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен
11:00
Интервью
Поворот не туда: история боевой задачи группы украинских разведчиков
10:54
Макеевка
На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов
10:42
Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых
10:35
В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику
10:31
В направлении Новоазовска зафиксировали 20 грузовиков с российскими военными, - Андрющенко
10:23
Эксклюзив
Генерал Романенко рассказал, какое оружие получит Украина в ближайшее время
10:18
Обе палаты Конгресса США поддерживают продление финансовой помощи Украине, - Салливан
10:13
Ушла в вечность украинская журналистка Инна Кузнецова
10:02
OPINION
Выборы уничтожат моновласть, а потому они нужны
10:01
На ВОТ Луганщины россияне решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, - ОВА
09:58
Силы обороны на юге уничтожили 3 лодки РФ вместе с оккупантами, - Гуменюк
09:47
В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей: среди пострадавших двое детей
09:29
SpaceX совершила очередной запуск Starlink: на орбиту вывели еще 22 спутника
09:25
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ: есть ли ракетоносители
09:17
Британская разведка считает, что Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины зимой
09:08
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын в России: Шойгу показал лидеру КНДР ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты РФ
08:57
Спецназовцы рассказали о деталях операции в Севастополе и уничтожении двух судов РФ
08:47
Ученые обнаружили, что потребление насекомых может улучшить метаболизм
08:46
OPINION
Николай Княжицкий
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
08:27
Рафаэль Гросси верит, что РФ не передаст КНДР технологии ядерного оружия
08:07
OPINION
Алексей Голобуцкий
Новый счетчик Шуфрича
08:05
Обновлено
ВСУ уничтожили за сутки 4 танка, 16 артсистем и 350 военных РФ, - Генштаб
08:03
Обзор
Бандера без мифов, дневник убийцебота и если бы вы стали рыбой – 5 книг о (не)безопасных идеях
07:55
США будут настаивать на "дальнейших действиях" в ответ на провокации Северной Кореи, - Салливан
07:19
В Москве задержали сотрудника компании по производству БПЛА, который "сливал" данные в интернет
06:54
В РФ заявили о сбитии двух дронов над Калужской и Тверской областями
06:45
Украина получила от Франции 31 груз гуманитарной помощи для энергосектора
06:30
После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW
05:57
В США планируют в 2025 году производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV