Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своем Twitter-аккаунте.

В своем сообщении Михаил Подоляк призвал международное сообщество не реагировать на лживые разговоры Российской Федерации о "переговорах" с Украиной.

По его словам, нынешняя Россия неспособна договариваться, в связи с чем мир не должен дать в очередной раз обмануть себя.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Владимир Путин говорит не о переговорах в классическом понимании, а исключительно об одном из трех сценариев, среди которых:

нажать на Украину и заставить ее капитулировать. Заморозить конфликт до следующего этапа;

дать оперативную паузу России, чтобы еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления;

избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо";

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз – живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного Путина", – подытожил Подоляк.