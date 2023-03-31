Подоляк назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным из-за невозможности решить проблему с оккупированной ЗАЭС
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным
Об этом он заявил в интервью 24 каналу .
Подоляк отметил, что через полгода Международное агентство по атомной энергии не продвинулось в вопросе создания безопасной зоны вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", - сказал советник руководителя ОП.
По его словам, представители МАГАТЭ ни на что не влияют, а просто фиксируют то, о чем и так все знают: обстрелы, нахождение тяжелой техники вблизи станции и издевательства над персоналом.
"Это свидетельствует об эффективности и компетентности этих международных институтов. Мы начинали с ООН, так же и МАГАТЭ", - подчеркнул Подоляк.
- Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно.
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