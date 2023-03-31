Об этом он заявил в интервью 24 каналу .

Подоляк отметил, что через полгода Международное агентство по атомной энергии не продвинулось в вопросе создания безопасной зоны вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияние на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", - сказал советник руководителя ОП.

По его словам, представители МАГАТЭ ни на что не влияют, а просто фиксируют то, о чем и так все знают: обстрелы, нахождение тяжелой техники вблизи станции и издевательства над персоналом.

"Это свидетельствует об эффективности и компетентности этих международных институтов. Мы начинали с ООН, так же и МАГАТЭ", - подчеркнул Подоляк.