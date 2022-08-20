Подоляк назвал должность Арестовича

Об этом он написал в телеграме.

"Любимая наша традиция – немножко правды и невероятное количество домысла… Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: "советник Офиса президента Украины". Кем он официально и значится согласно штатному расписанию", - сказал Подоляк.

Также Подоляк посоветовал журналистам внимательнее составлять запросы и подробно проверять информацию.

Ранее издание "Украинская неделя" сообщило, что Арестовича нет в перечне ни штатных, ни внештатных советников руководства Офиса президента. Журналисты получили такие данные в ответ на запрос. Они свидетельствуют, что у президента и руководства Офиса президента 46 штатных и внештатных советников. Полный список советников руководства ОП доступен по ссылке.

Добавим, что в сообщениях Офиса президента Алексея Арестовича представляли как советника руководителя Офиса президента.

В августе Алексей Арестович предупредил , что Харькову угрожают 5-7 БТГр, 6 штурмовиков и 15–18 вертолетов.

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