Подоляк назвал должность Арестовича
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович занимает должность советника Офиса президента
Об этом он написал в телеграме.
"Любимая наша традиция – немножко правды и невероятное количество домысла… Так вот, господин Арестович действительно не является ни советником главы ОПУ, ни советником кого-либо из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: "советник Офиса президента Украины". Кем он официально и значится согласно штатному расписанию", - сказал Подоляк.
Также Подоляк посоветовал журналистам внимательнее составлять запросы и подробно проверять информацию.
Ранее издание "Украинская неделя" сообщило, что Арестовича нет в перечне ни штатных, ни внештатных советников руководства Офиса президента. Журналисты получили такие данные в ответ на запрос. Они свидетельствуют, что у президента и руководства Офиса президента 46 штатных и внештатных советников. Полный список советников руководства ОП доступен по ссылке.
Добавим, что в сообщениях Офиса президента Алексея Арестовича представляли как советника руководителя Офиса президента.
- В августе Алексей Арестович предупредил , что Харькову угрожают 5-7 БТГр, 6 штурмовиков и 15–18 вертолетов.
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