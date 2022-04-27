Подоляк: "Карма – штука жестокая, разоружение белгородско-воронежских складов убийц совершенно естественный процесс"
Белгородская, Воронежская, Курская области РФ теперь тоже начинают активно изучать такие понятия как демилитаризация и разоружение
Об этом пишет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"В этих российских областях периодически горят большие топливные основы, снабжавшие топливом бронетехнику армии России, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее. Как это объяснить? Очень просто. Если вы (россияне) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать.При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не удастся. И поэтому разоружение белгородско-воронежских складов убийц совершенно естественный, естественный процесс. Карма - штука жестокая", - написал Подоляк.
Также он добавил, что причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей России могут быть совершенно разными.
"Вплоть до божественного вмешательства в дела грешников, которые на Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", - отметил Подоляк.
- Напомним, сегодня, 27 апреля, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил , что в регионе раздались взрывы из-за пожара на складе боеприпасов. 25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщали, что этому предшествовали взрывы.
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