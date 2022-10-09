Подоляк и Арахамия ответили на призывы к переговорам с РФ
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, в прошлом глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия прокомментировали призывы к переговорам с РФ
Об этом написал Михаил Подоляк в своем twitter и Давид Арахамия в своем telegram .
Подоляк объяснил, какой правильный "алгоритм" переговоров с Россией. Он отметил, что сначала следует посмотреть фото массовых захоронений, затем предложить Кремлю вывести войска из суверенной Украины и подвергнуть российских военных преступников трибуналу.
"Меньше фантазий – больше реалий", - пишет он.
В свою очередь Арахамия ответил на призыв Министра обороны Румынии провести переговоры между странами Запада и Россией ради мира.
Он отметил, что Украина готова к переговорам с западными странами, но только по поводу скорейшего вступления в НАТО.
"Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на данный момент и Россия в этих переговорах излишняя", - пишет Арахамия.
Он также подчеркнул, что коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте, поэтому переговорные усилия Запада следует направить в этом направлении.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
- 6 октября в России была предложена альтернатива переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
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