Подоляк: 50 систем HIMARS и боеприпасы стоят меньше одной яхты олигарха из РФ, это изменило бы ход войны
Течение войны могли бы изменить 50 систем HIMARS, которые вместе с боеприпасами стоят менее одной яхты российского олигарха
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.
По подсчетам советника главы ОП, для изменения течения войны нам нужно 50 систем HIMARS, которые вместе с боеприпасами стоят менее одной яхты олигарха из России.
Стоимость стоимости системы HIMARS - $4 млн. Стоимость 50 систем - $200 млн + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем одной яхты российского олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", - пишет Подоляк.
- США предоставит Украине еще $775 млн военной помощи . В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.
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