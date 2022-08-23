Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в твиттере.

По подсчетам советника главы ОП, для изменения течения войны нам нужно 50 систем HIMARS, которые вместе с боеприпасами стоят менее одной яхты олигарха из России.

Стоимость стоимости системы HIMARS - $4 млн. Стоимость 50 систем - $200 млн + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем одной яхты российского олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", - пишет Подоляк.

США предоставит Украине еще $775 млн военной помощи . В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

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