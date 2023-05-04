Об этом она написала в Twitter.

Каролин ван дер Плас отметила, что в этот день Нидерланды чтят память гражданских лиц и военных, погибших в стране и других местах мира во время Второй мировой войны и во время других военных операций.

"4 мая... Один день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ погибших на войне. Один день. Это должно быть в фокусе 4 мая! А не Зеленский. То, что этот визит должен произойти именно сейчас, я считаю очень неуместным. Поэтому я проинформировала президента Палаты в начале этой недели, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", – заявила политика.