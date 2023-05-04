Подобрали неудачную дату: лидер одной из партий в Нидерландах не придет на выступление Зеленского в парламенте
Каролин ван дер Плас, лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB), проигнорирует выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте из-за неудавшейся даты визита
Об этом она написала в Twitter.
Каролин ван дер Плас отметила, что в этот день Нидерланды чтят память гражданских лиц и военных, погибших в стране и других местах мира во время Второй мировой войны и во время других военных операций.
"4 мая... Один день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ погибших на войне. Один день. Это должно быть в фокусе 4 мая! А не Зеленский. То, что этот визит должен произойти именно сейчас, я считаю очень неуместным. Поэтому я проинформировала президента Палаты в начале этой недели, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", – заявила политика.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.94Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное