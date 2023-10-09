Подобные действия в военное время могут привести к аду: Defense Express о проверках оборонного предприятия КБ "Луч"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Все понимают, что КБ "Луч" - это единственное предприятие, полноценно работающее в Украине. Предприятие генерирует конкретные продукты, создающие славу украинского оружия. КБ "Луч" показало свою работу не только в военное время, оно и до того было самостоятельным . Все полученные средства в виде доходов вкладываются в дело, несмотря на отсутствие поддержки со стороны государства", - подчеркнул Рябых.

По словам военного эксперта, нужно прекратить нападки на оборонные предприятия и создавать условия для их развития.

"Следует отметить, что подобные действия в военное время могут довести до ада. Поэтому надо подобные нападки на оборонные предприятия прекращать и создавать все условия для развития. Тем более что это наш основной спасательный круг, который может обеспечить безопасность", - подчеркнул Рябых. .

КБ "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольха" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", также о САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первых пытались уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.

19 сентября госпредприятие обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы.