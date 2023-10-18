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Эксклюзив

Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки

18 октября, 2023 среда
10:09
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев отметил, что на Авдеевском направлении у врага бешеные потери

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Держим оборонительную полосу на Горловском направлении. Авдеевка расположена в 10-12 км правее нас, и наш фокус сосредоточен на поражении одной из артерий поставки техники и передвижения личного состава врага на Авдеевку. Неделю назад оккупанты серьезно подкрепились РЭБ, и увеличили плотность обстрелов в нашу сторону", - заметил Иевлев.

По словам бойца, за последние двое суток немного упала плотность и количество вражеских штурмов.

"У нас есть позиции, откуда мы поднимаем разводные БПЛА и делимся стримами с ребятами из Авдеевки. Могу подтвердить, что у врага безумные потери. Трижды отправлять по 25 человек, чтобы захватить высоту на терриконе, которые уничтожались вдребезги - это бессмысленно. Подобной халатности у противника с точки зрения не ценения своего личного состава еще не было", - подчеркнул Иевлев.

  • После начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине

Наступление РФ на Авдеевку

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе. 15 сентября оккупанты на Авдеевском направлении при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького и Северного Донецкой области.

16 октября в отчете Института изучения войны отметили, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Виталий Барабаш отметил , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

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