Подобная Pfizer или Moderna: в Украине разрабатывают собственную COVID-вакцину
Сотрудники Национальной академии наук разрабатывают два типа вакцин от коронавируса
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.
"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - отметил он.
По словам академика, работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.
"Мы работаем над нашей вакциной. Но, к сожалению, Минздрав практически не финансирует этого. Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с министром и главным санитарным врачом (для обсуждения этого вопроса, - ред.)", - отметил Комиссаренко.
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