Подобная Pfizer или Moderna: в Украине разрабатывают собственную COVID-вакцину

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - отметил он.

По словам академика, работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.

"Мы работаем над нашей вакциной. Но, к сожалению, Минздрав практически не финансирует этого. Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с министром и главным санитарным врачом (для обсуждения этого вопроса, - ред.)", - отметил Комиссаренко.

Также он отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ".

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