Поднял флаг врага над Волчанском: предателю грозит 15 лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленником оказался 45-летний местный уголовник по прозвищу "Чиж". Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев".

По указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район. С этой целью он организовал незаконный сбор подписей местных жителей за отставку действующего городского головы. Отмечается, что "меры" были замаскированы под выдачу "гумпомощи" из РФ.

"В дальнейшем предатель поднял российское знамя на флагштоке в центре города. Подобные пропагандистские акции в пользу страны-агрессора он освещал на собственном Телеграмм-канале, а также комментировал их в прямых эфирах прокремлевских телеканалов", - говорится в сообщении.

Также Чиж участвовал в похищении представителей Волчанского территориального общества.

Правоохранители установили, что именно по его наведению в марте 2022 года россияне ворвались в дом местного депутата и похитили его.

Также по указаниям врага мужчина "выбивал" деньги из местных фермеров за использование земли. Таким образом, в течение марта Чиж отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн.

"За каждый гектар требовал до 50 долл. из этой суммы - 20 долл. за право сеять и возделывать землю, а 30 долл. - за возможность собирать урожай. В случае отказа - угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой", - отмечают в пресс-центре.

Кроме того, он снабжал россиян топливом и продовольствием, а от учителей местного лицея требовал преподавать на русском языке и убрать из учебной программы темы об АТО.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Мужчине грозит 15 лет заключения.