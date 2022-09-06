Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Есть случаи, когда они добровольно поднимали белый флаг, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд", - сказала Гуменюк.

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Складывать оружие, по мнению спикера, оккупантов заставляет безысходность.

"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение свидетельствует, что они здесь уже давно и силы на исходе", - заметила спикер.

Оккупант из Херсона пожаловался жене на тупик. "Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе".

В вечерней сводке 6 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные ведут с высокой интенсивностью воздушную разведку БпЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

В оккупированном Бердянске у здания администрации взорвали автомобиль с "комендантом" города.

Журналист Сергей Никитенко рассказал, что оккупанты запретили ввозить гуманитарные грузы в Херсонскую область с подконтрольной территории Украины.

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