Подмены санкционных списков просто невозможны, - Данилов

Об этом он заявил после заседания ведомства, передает Еспресо.TV.

"То, что касается решения СНБО, которое введено в действие указом президента, они обязательны к исполнению всеми органами и учреждениями, которые есть на территории нашей страны. Обязательно все 111 воров в законе, которые есть в этом списке ... 557 уголовных авторитетов - по каждому идет свое дело. И по каждому мы перед вами отчитаемся ", - отметил Данилов.

Также он отреагировал на информацию от нардепа "Голоса" Александры Устиновой о подмене санкционного списка воров в законе и криминальных авторитетов.

"Список (санкций, - ред.) не может меняться. Он есть у всех членов СНБО. Это просто невозможно ", - сказал Данилов.

Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

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