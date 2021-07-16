Подмены санкционных списков просто невозможны, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о якобы подмене санкционных списков воров в законе и криминальных авторитетов не соответствует действительности
Об этом он заявил после заседания ведомства, передает Еспресо.TV.
"То, что касается решения СНБО, которое введено в действие указом президента, они обязательны к исполнению всеми органами и учреждениями, которые есть на территории нашей страны. Обязательно все 111 воров в законе, которые есть в этом списке ... 557 уголовных авторитетов - по каждому идет свое дело. И по каждому мы перед вами отчитаемся ", - отметил Данилов.
Также он отреагировал на информацию от нардепа "Голоса" Александры Устиновой о подмене санкционного списка воров в законе и криминальных авторитетов.
"Список (санкций, - ред.) не может меняться. Он есть у всех членов СНБО. Это просто невозможно ", - сказал Данилов.
- Напомним, 14 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.
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