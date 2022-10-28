Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро.

28 октября бывшим - председателю Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору компании-застройщицы сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Как следствие, застройщик получил более 10,68 млн гривен.

"Действия всех лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", – пишут в НАБУ.

Сообщается, что частная компания должна была построить в первом полугодии 2019 года Госпогранслужбе 66 квартир в центре Львова для заселения военных с семьями.

"Вместо этого ГПСУ получила 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле недвижимости во Львове. Несмотря на заключенные договоры с ГПСУ, компания-застройщица продала квартиры во Львове, которые фактически должны были отойти пограничникам, сторонним покупателям. Поэтому предложила схему "замены" главе ГПСУ, который принял предложение", - разъясняют в бюро.

У следователей есть доказательства, что должностные лица пограничной службы были в сговоре с директором компании-застройщицы.

Во время совершения преступления в должности главы Государственной пограничной службы Украины был Петр Цыгикал.

Напомним, 31 мая 2019 года Зеленский своим указом уволил Цыгикала. В другом указе говорилось, что Цыгикала уволили в запас с правом ношения военной формы одежды. А 4 июня Петр Цыгикал сложил полномочия главы Государственной пограничной службы Украины.

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