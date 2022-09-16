Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.

Он считает, что любая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.

В вечернем обращении 15 сентября президент Зеленский пообещал жесткую реакцию на каждое проявление российского террора.

В освобожденном Изюме обнаружено массовое захоронение на сотни людей.

Тайра свидетельствовала в США об ужасах российского плена.