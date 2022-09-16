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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Подлых презирают. Россия — синоним подлости, — Подоляк

Подлых презирают. Россия — синоним подлости, — Подоляк

16 сентября, 2022 пятница
00:26
война с Россией

Удары по дамбам и ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира террористической природы путинской России

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.

Он считает, что любая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.

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