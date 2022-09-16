Подлых презирают. Россия — синоним подлости, — Подоляк
Удары по дамбам и ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира террористической природы путинской России
Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Уважают сильных, восхищаются храбрыми. Подлых презирают. Удары по дамбам/ТЭЦ и критической инфраструктуре – красноречивое доказательство для мира: Россия – синоним подлости", – заявил Подоляк.
Он считает, что любая попытка РФ терроризировать гражданское население должна получать громкий ответ от союзников в виде ПВО, танков, дронов и БМП для ВСУ.
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