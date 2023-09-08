"Подлость, антисемитизм": МИД Франции о высказываниях Путина относительно еврейского происхождения Зеленского
Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала заявление президента РФ Владимира Путина в адрес украинского лидера Владимира Зеленского антисемитским
Об этом она написала в Twitter .
"Подлые намеки, пренебрежительные высказывания, доказанный антисемитизм: заявления президента России 5 сентября об украинском президенте и об Украине возмутительны", - заявила Колонна.
Напомним, президент РФ Путин заявил , что Зеленского "избрали западные кураторы".
"Это делает всю ситуацию чрезвычайно отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто в свое время возглавлял Холокост в Украине, а это уничтожение 1,5 млн человек", - сказал российский диктатор.
Следует отметить, что подобные заявления Путин делает не впервые. Так, в июне 2023 года он назвал Зеленского "позором еврейского народа".
Кроме того, еще до полномасштабного вторжения, в 2021 году, он упомянул о еврейском происхождении Зеленского , комментируя президентский законопроект, в котором коренными народами Крыма признаются крымские татары, караимы и крымчаки.
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