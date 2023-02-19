"Подлейший поступок": Володин прокомментировал предложение не праздновать 9 мая в Украине
Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал предложение не праздновать 9 мая в Украине и заявил, что это "самый подлый поступок в отношении тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма"
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, "память о победе объединяет народ наших стран" и это "не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским".
Он также заявил, что так называемый "киевский режим" снес памятники освободителям страны от фашистов. Володин назвал преступниками Бандеру и Шухевича и заявил, что украинскую и русскую культуры "нельзя делить", поскольку "она одна".
"В Украине все начиналось с запрета говорить на русском языке. Затем киевский режим снес памятники освободителям страны от фашистов. Вместо этого установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев. Затем в Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Начали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую - она, как и вера, у нас общая", - пишет он.
- В Верховной Раде предлагают установить 25 февраля Днем украинской женщины, а отменить "красные" дни календаря – 8 марта, 1 и 9 мая.
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