Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, "память о победе объединяет народ наших стран" и это "не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским".

Он также заявил, что так называемый "киевский режим" снес памятники освободителям страны от фашистов. Володин назвал преступниками Бандеру и Шухевича и заявил, что украинскую и русскую культуры "нельзя делить", поскольку "она одна".

"В Украине все начиналось с запрета говорить на русском языке. Затем киевский режим снес памятники освободителям страны от фашистов. Вместо этого установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев. Затем в Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Начали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую - она, как и вера, у нас общая", - пишет он.