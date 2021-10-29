Подкуп избирателей и злоупотребление админресурсом – самые большие проблемы на довыборах в ВР в Херсонской и Черкасской областях, - аналитик "Опоры"

Об этом заявил старший аналитик общественной сети "Опора" Александр Клюжев в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Большинство из 12 уголовных производств, которые зафиксированы перед промежуточными выборами в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях, касаются подкупа избирателей. Именно подкуп избирателей как уголовное правонарушение у нас чаще всего фигурирует на выборах. Резонансное уголовное производство также касается технологии кандидатов-двойников, когда следствие имеет убедительные доказательства, что один из кандидатов в условиях выборов сменил свою фамилию на персональные данные, похожие на данные кандидата от "Слуги народа" Виталия Войцеховского в 197-м округе Херсонской области. И уже есть заседание суда, где взят под арест этот гражданин" , – сказал Клюжев.



По словам аналитика, технология кандидатов-двойников дерзко используется разными политическими силами.



Относительно подкупа избирателей Александр Клюжев сообщил об обвинениях кандидатов в адрес друг друга и отметил необходимость реакции правоохранителей.



"Ключевая дискуссия, которая сейчас идет в округах №184 и №197, - сообщения от самих кандидатов, что отдельные конкуренты под видом набора агитаторов готовят технологию подкупа избирателей. Конкуренты также обвиняют представителей команды кандидата от партии "Слуга народа" в Черкасской области. Важно, чтобы правоохранительные органы дали правдивый ответ, это вопрос работы с агитаторами, или это непосредственная организация подкупа избирателей", - сказал Клюжев.



Аналитик также отметил, что самая сложная задача с точки зрения соблюдения противоэпидемиологических мер на промежуточных выборах в Верховную Раду – даже не процесс голосования, а передача документов от участковых комиссий в окружные: в ОИК люди устали, нервничают и игнорируют противоэпидемические процедуры.



Главной проблемой для всех округов специалист назвал злоупотребление админресурсом.



"Ключевой проблемой во всех округах является злоупотребление административными ресурсами. И это злоупотребление проявляется в нарушениях конкретных норм закона, как это сделал, по нашему мнению, кандидат Геннадий Лагута, когда во время представления его в качестве председателя Херсонской ОГА призвал поддержать кандидата Сергея Козыра по 184-му округу. "Злоупотребление админресурсом проявляется также в нарушении широких стандартов демократических выборов, которые базируются на разграничении должностей и их политической активности. Президент Украины тоже подал негативный сигнал, когда в его рабочих мероприятиях в Черкасской области принимал участие кандидат от правящей партии "Слуга народа". К сожалению, такие сигналы удаляют нас от борьбы с явлением слияния партии и публичной администрации", - сказал Клюжев.





Напомним, среди кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду по избирательным округам № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) были кандидаты с одинаковыми фамилиями и именами или отчествами.