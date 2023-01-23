"Подкралась старость": Бывший абсолютный чемпион дал прогноз на бой Ломаченко против Хейни
Австралийский боксер Джордж Камбосос уверн, что американец Девин Хейни защитит звание абсолютного чемпиона мира в бою против Василия Ломаченко
Об этом сообщает BoxingNews24.
По мнению Камбососа, лучшие времена Ломаченко остались позади, поэтому Хейни одержит победу над украинцем.
"Хейни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хейни выглядит очень хорошо. Стилистически это плохой поединок для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже был плохим, но как бойцы мы идем на такой риск", – рассказал Камбосос.
Он предположил, что после победы над Ломаченко, американец освободит титулы и поднимется в категории, благодаря чему у него также появится возможность снова стать чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Допускаю, что Хейни после победы освободит титулы и они станут вакантными. Лидеры дивизиона будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из крупных рыб", - сказал Камбосос.
Австралиец в ноябре 2021 года отобрал звание абсолютного чемпиона мира у американца Теофимо Лопеса. Однако в 2022 году дважды подряд уступил Девину Хейни и потерял титулы.
- 15 января стало известно, что Василий Ломаченко проведет поединок против Дэвина Хейни 20 мая 2023 года.
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