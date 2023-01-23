Об этом сообщает BoxingNews24.

По мнению Камбососа, лучшие времена Ломаченко остались позади, поэтому Хейни одержит победу над украинцем.

"Хейни защитит свои титулы в бою против Ломаченко. Василий очень мне нравится как боец. Я просто думаю, что к нему подкралась старость, а Хейни выглядит очень хорошо. Стилистически это плохой поединок для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже был плохим, но как бойцы мы идем на такой риск", – рассказал Камбосос.

Он предположил, что после победы над Ломаченко, американец освободит титулы и поднимется в категории, благодаря чему у него также появится возможность снова стать чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Допускаю, что Хейни после победы освободит титулы и они станут вакантными. Лидеры дивизиона будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из крупных рыб", - сказал Камбосос.

Австралиец в ноябре 2021 года отобрал звание абсолютного чемпиона мира у американца Теофимо Лопеса. Однако в 2022 году дважды подряд уступил Девину Хейни и потерял титулы.

15 января стало известно, что Василий Ломаченко проведет поединок против Дэвина Хейни 20 мая 2023 года.

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