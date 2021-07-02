Подключились к энергоисточнику скорой и водоканала: на Черниговщине майнеры криптовалют создали угрозу критической инфраструктуре

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



"Организаторы создали мощную майнинг-ферму в арендованных складских помещениях и подсоединились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку. С целью сокрытия преступной деятельности злоумышленники, используя специальное оборудование, вмешались в работу учетной системы. От указанной линии получают услуги по электроснабжению такие объекты, как КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи" и КП "Нежинводоканал" и другие ", - говорится в сообщении.



Таким образом группа майнеров не просто воровала электроэнергию, но и создала угрозу для критической инфраструктуры региона.



За два месяца майнинга злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму более 3 млн грн.



В ходе обыска в помещениях майнинг-фермы правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.



Следственные действия продолжаются.

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