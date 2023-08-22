Подходы руководства ВСУ полностью оправданы: Згурец прокомментировал потери со стороны украинцев и россиян в войне
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что украинские военные – это главная ценность, вокруг которой должна строиться украинская стратегия наступательных оборонных действий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В публикации The New York Times говорится о потерях с обеих сторон в войне - это 200 тыс. с украинской стороны, из которых 70 убиты, 130 ранены и 300 тыс. с российской стороны. Эти цифры основываются на упаковке американских журналистов с американскими должностными лицами" , частично украинскими. Других цифр на сегодняшний день у нас нет. Если мы возьмем такое предположение потерь, то это означает, что текущие подходы руководства ВСУ относительно проведения наступательной операции, избегая массированных штурмов, вполне оправданы", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, украинские военные – это главная ценность, вокруг которой должна строиться украинская стратегия наступательных оборонительных действий.
"Если война уже переходит в изнурительную стадию с использованием промышленности РФ, промышленности европейских стран и США, то с нашей стороны наиболее важный ресурс – это люди. У нас мало человеческого ресурса, и это должно быть главной ценностью вокруг которой должна строиться наша стратегия наступательных оборонных действий. Людей у нас меньше, чем у врага. Надо создавать систему наступления и обороны, учитывающую нашу ограниченность", - отметил Згурец.
- 19 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что количество погибших украинских военных на войне с Россией является неразглашающейся государственной тайной, чтобы не допустить просчет действий ВСУ врагом
- С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 258340 солдат. 21 августа враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки, а ВСУ продолжали сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
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