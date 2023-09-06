"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если говорить о визите госсекретаря США Блинкена в Киев, то самой главной причиной этого является приближение к критическому этапу войны с российским агрессором. Ведь происходящее на фронтах, в том числе и на Юге, говорит о том, что наши Вооруженные силы успешно преодолевают сопротивление врага. "Это означает, что при достаточной поддержке Украина способна проломить вражескую систему обороны и освободить свою территорию. Когда Украина сможет освободить оккупированные территории и выйти к Азовскому морю, то это будет означать завершение первого и наиболее болезненного этапа российско-украинской войны", - пояснил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что одной из тем для обсуждения во время визита Блинкена могла быть антикоррупционная деятельность в Украине

"Следующей темой, которая была одной из ключевых во время визита Блинкена в Киев, это предстоящий визит президента Украины в США. Этот вопрос важен для двух сторон. Поэтому такие события нужно согласовать заранее. И конечно третий момент. В США очень активно обсуждают антикоррупционные мероприятия в Украине. Здесь мне кажется, что Энтони Блинкен уехал из Киева с четким пониманием, что антикоррупционная деятельность в Украине не только на словах", - добавил он.