Об этом написал в инстаграмме Евгений Янович.

Сообщается, что отменяется тур по Украине и записи новых эпизодов.

"Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. Пока Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? – Нет", – пишет соведущий.

В сообщении Янович рассказывает, что прочитал текстовую версию расследования о Спартаке Субботе и отмечает, что среди приведенных фактов знал лишь о причастности соавтора к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в "Институте когнитивного моделирования".

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