"Подкаст терапия" больше никогда не выйдет, - соведущий Спартака Субботы актер Янович объявил о закрытии проекта
Соавтор "Подкаст терапии" и актер Евгений Янович заявил, что проект, который он вел вместе со Спартаком Субботой, закрывается, а тур по Украине - отменяется
Об этом написал в инстаграмме Евгений Янович.
Сообщается, что отменяется тур по Украине и записи новых эпизодов.
"Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. Пока Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? – Нет", – пишет соведущий.
В сообщении Янович рассказывает, что прочитал текстовую версию расследования о Спартаке Субботе и отмечает, что среди приведенных фактов знал лишь о причастности соавтора к общественной организации "Украинская академия наук" и работе в "Институте когнитивного моделирования".
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Актер считает, что подкаст был полезен, потому что зрители хвалили это шоу.
"Я хотел бы извиниться. За что конкретно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват. Да и все", - добавил Янович.
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