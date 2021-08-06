Подготовка встречи Байден-Зеленский: Кулеба и Ермак обсудили с Блинкеном реформы и "Крымскую платформу"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины .

Стороны выразили уверенность, что переговоры Байдена и Зеленского укрепят стратегическое партнерство США и Украины.

Собеседники обсудили развитие партнерства стран в области безопасности и военно-технических сферах, укрепления демократии и экономического развития Украины, совместных усилий по противодействию России, энергетической безопасности региона.

Кулеба отметил, что несмотря на агрессию РФ, Украина продолжает воплощать реформы, в частности судебную.

Блинкен подтвердил поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и евроатлантических стремлений.

Госсекретарь заявил о безоговорочной поддержке США "Крымской платформы".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак приехали в США, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского.