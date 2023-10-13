Подготовка военных и восстановление подразделений: Залужный впервые поговорил с новым командующим армией США Брауном

Об этом информирует Залужный в телеграмме .

"Прежде всего, детально ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной ситуацией на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", - написал Залужный.

Главнокомандующий обсудил с генералом Брауном актуальные потребности вооруженных сил Украины, включая средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы. Он поблагодарил последний пакет военной помощи, о котором США объявили недавно.

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Они также обсудили вопросы подготовки украинских военных и возобновления подразделений.

Генерал Браун подтвердил свою поддержку и продуктивное сотрудничество в борьбе против российской агрессии.