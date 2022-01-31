Подготовка РФ к полномасштабному вторжению займет до 7 дней, пока мы этого не видим, - Данилов

Об этом говорится в его интервью для Associated Press.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы ясно понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.

Напомним, 31 января во время заседания Совбеза ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия направила в Беларусь 5 000 военных, а также баллистические ракеты и силы ПВО.

Представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине сказал, что РФ никогда не называла цифру в 100 тыс. военных на границе с Украиной и призвал предоставить доказательства о возможных планах нападения РФ на Украину.



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