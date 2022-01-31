Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Подготовка РФ к полномасштабному вторжению займет до 7 дней, пока мы этого не видим, - Данилов

Подготовка РФ к полномасштабному вторжению займет до 7 дней, пока мы этого не видим, - Данилов

31 января, 2022 понедельник
22:43
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению на украинскую территорию может занять от трех до семи дней

Об этом говорится в его интервью для Associated Press.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы ясно понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.

  • Напомним, 31 января во время заседания Совбеза ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия направила в Беларусь 5 000 военных, а также баллистические ракеты и силы ПВО.
  • Представитель России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине сказал, что РФ никогда не называла цифру в 100 тыс. военных на границе с Украиной и призвал предоставить доказательства о возможных планах нападения РФ на Украину.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
война
новости Украины
Алексей Данилов
Читайте также:
Фрідріх Мерц
29 января, 2022 суббота
Новый лидер партии Меркель заявил, что Европа допустит ошибку, если отключит РФ от SWIFT
Володимир Вірчіс
28 января, 2022 пятница
"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново
Путін
29 января, 2022 суббота
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.27
    Покупка 28.27
    Продажа 28.65
  • EUR
    Покупка 31.54
    Продажа 32.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
31 января
23:02
Эксклюзив
Татьяна Чорновол
Запад затыкает дыры в обороне Украины, которые допустили Зе-власть, - Черновол об угрозе вторжения РФ
22:47
"Пятая птичка": в Украину доставили 84 тонны американских боеприпасов
22:36
Сборная Украины сенсационно победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
22:34
Алексей Данилов
В случае наступления России за оружие могут взяться 2,5 млн украинцев, боевой опыт имеют 420 тыс. человек, - Данилов
22:07
Встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля
22:03
Эксклюзив
Если Путин и Зеленский встретятся в Пекине, РФ может навязать ряд предложений в своих интересах, - Чалый
21:59
ЕС
Первый транш макрофинансовой помощи ЕС Украине в €600 млн выплатят без дополнительных условий сразу после завершения процедур, - ОПУ
21:46
Денис Шмигаль
Угроза со стороны РФ высока, но скопление войск не означает формирования ударных группировок, - Шмыгаль
21:37
минфин
В бюджете не хватит денег на выплаты 500 грн за бустерную вакцинацию против COVID-19, - министр финансов Марченко
21:17
Санкции против России
В США подтвердили, что разработали пакет санкций против российской элиты на случай вторжения РФ в Украину
21:04
Байден определился с кандидатурой посла в Киеве и ждет согласования в Украине, - СМИ
20:49
Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину из-за риска вторжения РФ
20:43
карантин
На Закарпатье усилят карантин из-за увеличения COVID-случаев
20:32
Эксклюзив
Введение РРО для ФОПов – это горькая таблетка, которую нужно проглотить, – бизнес-омбудсмен
20:10
В Голосеевском районе Киева произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
20:07
Верховная Рада не через COVID-19 не будет работать, а потому, что большинство не может проголосовать выгодные Офису Зеленского законопроекты – Синютка
20:00
На Полтавщине задержали двух депутатов, которые с угрозами требовали у женщины $39 тыс. за несуществующий долг
19:45
Совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС, - Беларусь на заседании Совбеза ООН
19:43
"Компромиссов быть не может": Украина в ООН заявила о неприемлемости силового шантажа РФ для принуждения выполнить незаконные требования и призвала к переговорам
19:03
Эксклюзив
Бизнес больше всего жалуется на действия налоговой, – бизнес-омбудсмен
19:01
Выключают электричество и не кормят: Денисова заявила об издевательствах над заключенными Макеевской колонии в ОРДО
19:00
"Динамо" разгромило "Лудогорец" в первом матче на втором сборе
18:59
Отмена ограничений на транзит грузовых вагонов и улучшение работы пунктов пропуска на границах: Украина и Польша приняли совместное заявление
18:47
Александр Лукашенко
Против Лукашенко подали иск в суд в Гааге с обвинением в геноциде
18:35
Китай ООН
Китай на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины: необходимо полностью реализовать Минские соглашения и рассмотреть вопросы, которыми озабочена РФ
18:29
ООН
"Приоритет – быстро достичь деэскалации": Франция предупредила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
18:25
"США нагнетают напряжение": РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину
18:24
Зеленский отказался ехать на открытие Олимпиады-2022 в Китай
18:22
Совбез ООН
"Сила – это не выход": Ирландия призвала РФ к деэскалации ситуации на украинских границах
18:04
Великобритания Совбез ООН
Великобритания на заседании Совбеза ООН по Украине: призываем РФ четко проговорить, что она будет соблюдать обязательства согласно уставу Организации
17:58
Инфографика
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
17:49
Дубль новичка принес "Шахтеру" победу над "Црвеною Звездой" в заключительном матче на сборах в Турции
17:48
ООС
Оккупанты дважды нарушили "тишину" в ООС: обстреляли Светлодарск и Пески, ранен гражданский
17:47
На зимовку в Антарктиду в этом году отправятся 15 полярников
17:42
россия баллистические ракеты
РФ направила в Беларусь баллистические ракеты и 5 тыс. военных, - постпред США при ООН
17:31
4G
Vodafone и Киевстар расширят покрытие 4G на дорогах международного значения в 2022 году
17:25
Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля
17:25
"Бенфика" выставила Яремчука на трансфер, он может перейти в "Эвертон" Мыколенко, - СМИ
17:21
пожар
Пожары на Луганщине в 2020 году: должностным лицам ГСЧС и управлению лесного хозяйства региона сообщили о подозрении
17:21
Порошенко
Порошенко призвал Зеленского перестать жить сериалами: внутренние войны играют на руку врагу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV