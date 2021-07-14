Подготовка покушения на генерала СБУ Наумова: полковник Расюк получил условный срок за сделку со следствием

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда Киева.

Как отмечается, соглашение между прокурором и обвиняемым было заключено 11 июня. Расюк признал свою виновность по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 4, ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины и обязался сотрудничать в выявлении заказчика покушения.

В суде сообщили, что накануне, 10 июня, пострадавший Наумов дал письменное согласие на заключение соглашения Расюк со следствием.

Поэтому, суд назначил Расюку согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Как отмечают в суде, он должен прибывать на каждое требование суда, периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы.

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