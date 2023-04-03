Об этом он рассказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, на новом выездном заседании Ставки говорилось о ключевых вопросах безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. В частности, обсудили ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донетчине, в Белогоровке и на всей Луганщине.

Во время заседания докладывали командующие направлениями. Как отметил Зеленский, "на этот раз генералы Сырский и Тарновский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта".

Также докладывали главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.

"Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - подчеркнул Зеленский.