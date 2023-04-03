"Подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель": Зеленский провел заседание Ставки
Владимир Зеленский 3 апреля провел в Чернигове выездное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
По словам Зеленского, на новом выездном заседании Ставки говорилось о ключевых вопросах безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. В частности, обсудили ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донетчине, в Белогоровке и на всей Луганщине.
Во время заседания докладывали командующие направлениями. Как отметил Зеленский, "на этот раз генералы Сырский и Тарновский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта".
Также докладывали главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.
"Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - подчеркнул Зеленский.
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3 апреля 2023 года исполнилась годовщина освобождения Черниговской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский находился в этот день в Черниговской области. В частности, он наградил Чернигов отличием города-героя, а также провел встречи с европейскими лидерами, а также показал европейским политикам подвал школы в селе Ягодное Черниговской области, где оккупанты 27 дней содержали украинцев.
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