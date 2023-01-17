"Подготовка к следующему удару": Гуменюк объяснила, почему РФ перестала использовать иранские дроны
Россия должна подготовить места базирования и военных для новой атаки иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed
Об этом в эфире Еспресо заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Определенным образом, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредят использованию этого вида оружия", - подчеркнула она.
По словам Гуменюк, это влияет на их полетность.
"В последнее время мы видим, что они их не применяли - по всей вероятности из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается - вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", - подытожила спикер.
- В последний раз Россия атаковала Украину иранскими дронами в ночь на 2 января.
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