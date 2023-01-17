Об этом в эфире Еспресо заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Определенным образом, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредят использованию этого вида оружия", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, это влияет на их полетность.

"В последнее время мы видим, что они их не применяли - по всей вероятности из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается - вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", - подытожила спикер.

В последний раз Россия атаковала Украину иранскими дронами в ночь на 2 января.