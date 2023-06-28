Об этом Зеленский сообщил в телеграме.

"Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров – президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду. В День Конституции такая встреча является очевидным сигналом поддержки и нашей свободы, и нашей Европы – нашего стремления жить свободно и по закону" , – написал он.

В ходе встречи лидеры трех государств обсудили вопросы безопасности, в том числе активные действия украинских воинов на фронте, подготовку к саммиту НАТО, евроинтеграцию и Формулу мира, сообщает Укринформ.

"Мы сегодня обсудили весь спектр актуальных и вопросов безопасности, которые объективно есть в нашей повестке дня. Проинформировал об активных действиях наших воинов, которые происходят на фронте сейчас и которые позволяют шаг за шагом непросто, но тем не менее – освобождать нашу землю" , – сказал Зеленский во время совместной с польским и литовским лидерами пресс-конференции в Киеве.

Что касается евроинтеграции Украины, то Зеленский подчеркнул, что наше государство ожидает начала уже в этом году переговоров по членству в ЕС, и поблагодарил партнеров за поддержку.

"Конечно, мы говорили о Формуле мира и нашей подготовке к Глобальному саммиту мира, который объединит разные государства ради одной цели – реального преодоления российской агрессии. Россия проиграет эту войну, никто в Европе в этом не сомневается. А мы обретем мир и реальную продолжительную безопасность для наших народов. Все вместе, в единстве, усиливая друг друга, усиливая наши альянсы, в частности НАТО, укрепляя Европейский Союз и наш общий европейский образ жизни", – заявил он.

Президент Польши заверил в поддержке устремлений Украины стать полноправным членом ЕС. Среди основных задач Вильнюсского саммита НАТО Анджей Дуда назвал предоставление гарантий безопасности Украине на пути к получению полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

"Глубоко убеждены, что безопасность Украины – это безопасность всех нас. Это наши общие интересы – чтобы НАТО в нашей части Европы было как можно сильнее. А в совсем недалеком будущем – чтобы Украина стала полноправным членом Альянса, одной из армий объединения, на которую будет распространяться действие 5-й статьи устава НАТО", – сказал он.

Лидер Литвы подчеркнул, что его страна также поддерживает членство Украины в НАТО. И выразил надежду, что Украинское государство уже в этом году начнет переговоры по вступлению в Евросоюз.

"Сегодня в формуле Люблинского треугольника мы собираемся, чтобы отметить День Конституции Украины. Мы показываем всему миру, что Украина суверенная, гордая и свободная. И будет, потому что Украина победит, несмотря на агрессию России", - отметил Анджей Дуда, которого цитирует в твиттере его канцелярия.

"Поддерживая Украину в ее стремлениях быть частью евроатлантического и европейского сообщества, мы верим, что таким образом мы строим будущее, безопасность и процветание нашей части Европы. Это наша работа", – добавил он.

В свою очередь Гитанас Науседа в твиттере подчеркнул , что Украина принадлежит к европейской семье и выразил убеждение в том, что переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться уже в этом году.

"Меседж, который я хочу донести до украинского народа, – Украина никогда не останется одинокой. Украина принадлежит к европейской семье. Мы должны начать переговоры о членстве уже в этом году. Украина – это Европа", – написал он.