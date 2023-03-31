Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На самом деле дело серьезное, потому что подготовка к размещению в Беларуси ядерного оружия продолжается последние два с половиной года. Сначала Беларусь получила с 2012 года на хранение носители ядерного оружия, фронтовые бомбардировщики Су-24. На хранение были поставлены 35 таких машин, 12 продано Судану, где-то 5 превратились в памятники, а остальные несколько лет назад были направлены в АО "Авиационная холдинговая компания " Сухой ", где и произошел капитальный ремонт с частичным возвратом им летного ресурса, а также возвращена способность ношения ядерного оружия. А сейчас было сообщено, что процесс модернизации и технической подготовки окончен, и эти бомбардировщики уже будут летать, а пилоты учиться", – рассказал ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса.

Александр Алесин отметил, что Су-24 с самого начала был ядерным бомбардировщиком, но с приобретением Беларуси безъядерного статуса было демонтировано оборудование, позволяющее применять ядерные боеприпасы.

"Второй носитель ядерного оружия – оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Приблизительно пол года назад были сообщения о том, что Россия передаст эти комплексы в распоряжение Беларуси. И уже как несколько месяцев это событие произошло, белорусы наклеили белорусские флажки вместо российских на кабинах этих машин, уже ставших вроде бы белорусскими "искандерами", они могут нести ядерные боеголовки где-то 50 килотонн, а дальность действия этого комплекса - 500 км, то есть он практически накрывает страны Балтии, территорию Польши и значительную часть территории Украины. А дальность Су-24 может доходить до 1300 км в зависимости от топлива бомбы.То есть все очень серьезно.И наконец-то "вишенкой на торте" было заявление Путина о завершении 1 июля сооружения ядерного хранилища на территории Беларуси.Однако он не сказал, когда туда будут загружены ядерные боеприпасы "Некоторые эксперты говорят, что никогда, и это скорее "финт" для устрашения Запада", - прокомментировал Алесин .