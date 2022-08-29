Подготовка к отопительному сезону: в Киевской области отремонтируют 690 км линий электропередач

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Также там отметили, что технически обновят еще 80 энергообъектов. Работы будут проводиться специалистами Киевских региональных электросетей ДТЭК.

"Это позволит повысить надежность электроснабжения жителей, учреждений и предприятий области в период повышенного спроса на электроэнергию. В настоящее время уже выполнено около 550 ремонтов линий электропередач. Также проводятся работы по расчистке от зеленых насаждений более 3 тысяч километров воздушных электрических линий. Это снизит аварийность сетей, особенно в тех населенных пунктах, где преобладает частная застройка", – говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин выделил более 1,4 млрд грн на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры

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