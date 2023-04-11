Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Донбасс.Реалии", информирует "Общественное".

Она добавила, что украинские защитники пытаются держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы россияне не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние.

"То есть мы отслеживаем их (россияне, - ред.) продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас идет "мощный подготовительный этап", на котором украинские защитники уничтожают мощности оккупантов: склады, скопления техники, места дислокации личного состава.

"Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон "хлопка" в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что везде, где Украина, им не будет покоя", - отметила Гуменюк.