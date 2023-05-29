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Подготовительный этап к наступательным действиям ВСУ уже идет, - Згурец

29 мая, 2023 понедельник
10:15
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас проходит первый этап наступательных действий, когда за счет дальнобойных систем мы уничтожаем объекты противника, в том числе с использованием авиации

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если мы учтем выводы и данные спутников NASA, то за последние две недели количество ударов по врагу увеличилось вчетверо. Это объясняется активным использованием ракет Storm Shadow. По данным издания The Economist, которое анализировало эти удары, то фактически сейчас по меньшей мере 100 вражеских объектов в сутки подвергается ударам нашей дальнобойной артиллерии и ракетных систем. Это можно считать системным признаком того, что подготовительный этап к наступательным действиям ВСУ уже идет", - сказал военный эксперт.

Сергей Згурец заметил, что сейчас мы находимся на первом этапе, когда за счет дальнобойных систем уничтожаем объекты противника, в том числе с использованием авиации.

"По определенным оценкам экспертов, сейчас несколько наших самолетов активно ежедневно используют ракеты Storm Shadow в каждом вылете, уничтожая наиболее углубленные и отдаленные хранилища противника. Это чем-то напоминает ситуацию, когда у нас появились HIMARS в июле прошлого года, тогда эти системы уничтожали вражеские склады вдоль линии фронта и затем в глубину 100 км, а сейчас те накопленные запасы противника, которые были созданы за это время, теперь уничтожаются Storm Shadow на глубину до 300 км. Если мы увидим данные за вчерашний день, 28 мая, то значительное количество ударов по объектам противника было осуществлено на Приазовье, а именно в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске. Этап наступательной операции, состоящий из уничтожения вражеских резервов, уже идет", - подытожил Згурец.

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