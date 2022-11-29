Подготовительное заседание суда по делу Довженко-Центра перенесли на 20 декабря

Об этом сообщает Укринформ.

Судебное заседание должно было состояться по иску Довженко-Центра к Государственному агентству по кино о признании незаконной "реорганизацию" учреждения.

Заседание состоится 20 декабря в 15:00 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №20. Соответствующее решение приняла судья Ирина Борисенко.

17 августа Государственное агентство Украины по кино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении отмечают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

10 сентября исполняющая обязанности Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила , что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов.

14 сентября петиция об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала более 25 тысяч подписей.

15 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что реорганизация Довженко-Центра будет прекращена.

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