Подержите детей дома два-три дня, оккупанты в Мариуполе могут готовить провокации с использованием школ, - советник мэра
В школах Мариуполя провели тренировку эвакуации как при бомбардировке. Педагоги-оккупанты получили указание срочно подготовиться для дистанционного обучения и провести опрос родителей, кто уже готов присоединиться
Об этом на своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Администрациям школ и родителям сообщили, что это не последнее. Все это вместе с Гиркиным указывает не на панику. Нет. Точнее, не только на панику. Есть большие опасения относительно подготовки очередной показательной провокации с использованием мариупольских школ. Поэтому, мариупольские родители, будьте внимательны и осторожны", – подчеркнул Андрющенко и призвал оставить детей дома два-три дня.
- Напомним, В Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники на выезд из города
- 9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше, возле Мариуполя, российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.
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