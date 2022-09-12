Об этом на своем телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Администрациям школ и родителям сообщили, что это не последнее. Все это вместе с Гиркиным указывает не на панику. Нет. Точнее, не только на панику. Есть большие опасения относительно подготовки очередной показательной провокации с использованием мариупольских школ. Поэтому, мариупольские родители, будьте внимательны и осторожны", – подчеркнул Андрющенко и призвал оставить детей дома два-три дня.

Напомним, В Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники на выезд из города

9 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мангуше, возле Мариуполя, российские захватчики формируют колонны военной техники и отправляют ее в сторону Бердянска.

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