Подержанные электромобили и гибриды: в Укравтопроме обнародовали рейтинг авто, которые в этом году приобретают популярность
В сентябре 2023 года украинский автопарк увеличился более чем на 21 тысячу подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы
Об этом информирует Укравтопром .
"В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. По отношению к сентябрю 2022 года регистраций таких авто увеличилось на 34%", - говорится в материале.
Бензиновые авто имели наибольшую долю на авторынке подержанного транспорта – 44%. Дизельные машины составили 31%, электромобили – 16%, транспорт со специальным газобаллонным оборудованием – 5%, а гибриды – 4%.
По сравнению с предыдущим месяцем доли бензиновых и дизельных авто снизились на 1%, а электромобилей и гибридов выросли на 1% каждая.
Среди ввезенных секонд-хендов самой популярной моделью в сентябре стал Volkswagen Golf, зарегистрированный 1575 раз. На втором месте – Renault Megane с 1299 единицами, на третьем – Skoda Octavia, которую украинцы зарегистрировали 923 раза. Также в десятку лидеров вошли Volkswagen Passat, Nissan Leaf, Audi A4, Volkswagen Touran, Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.
Средний возраст б/у машин, которые в сентябре получили украинские номера, составляет почти 10 лет.
За девять месяцев текущего года первую регистрацию в Украине прошли 148 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше, чем количество новых авто, проданных за тот же период.
- Кроме того, в сентябре украинцы приобрели и зарегистрировали 5700 новых авто, что на две трети больше, чем в прошлом, но на 2% меньше, чем в августе. Японский автопроизводитель Toyota стал самым популярным в сентябре. В частности, новых автомобилей в Украине было зарегистрировано 960. Это на 43% больше, чем в том же месяце 2022 года.
- Также Укравтопром назвал 10 популярнейших моделей новых легковых автомобилей в Украине. В сентябре в десятку самых продаваемых новых авто вошли представители восьми брендов, в то время как в августе их было всего шесть. Больше всего моделей в рейтинге принадлежат Toyota – три, а остальные – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное