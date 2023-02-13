Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил на своей facebook-странице.

"Обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям", - написал Залужный.

Он добавил, что поблагодарил генерала Каволи "за глубокое понимание ситуации", а также поделился своим видением украинской победы.

"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", - уточнил Залужный.