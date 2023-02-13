"Поделился видением нашей Победы": накануне "Рамштайна" Залужный пообщался с генералом Каволи
Накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил на своей facebook-странице.
"Обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами по дальнейшим действиям", - написал Залужный.
Он добавил, что поблагодарил генерала Каволи "за глубокое понимание ситуации", а также поделился своим видением украинской победы.
"Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не позволят россиянам никогда в будущем напасть на наше государство", - уточнил Залужный.
- Новая встреча партнеров Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед девятым заседанием Контактной группы по обороне Украины призвал не разрешить России перехватить инициативу на поле боя
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