Поддержка ветеранов и ветеранок на предприятиях: опыт компании Ferrexpo

Карьерный портал Happy Monday в рамках программы реинтеграции ветеранов IREX при поддержке Государственного департамента США исследует, как работают на практике программы поддержки ветеранов работодателями.

В горно-металлургической компании Ferrexpo: программа адаптации ветеранов существует в компании с 2014 года. Сейчас в штате ее предприятий в Украине – Полтавского ГОКа, Еристовского ГОКа и Билановского ГОКа – работает примерно 10 000 сотрудников, из которых сейчас проходят службу в боевых подразделениях ВСУ свыше 700.

С 2014 года на предприятия Ferrexpo трудоустроено 375 ветеранов и ветеранок. А после 24 февраля 2022 на работу в компанию вернулись уже 30 защитников и защитниц, которые прошли комплексную реабилитацию в рамках корпоративной программы поддержки ветеранов.

"Главная цель программы - дать возможность нашим работникам после демобилизации вернуться в рабочую среду и эффективно реинтегрироваться в коллектив, помочь приспособиться к жизни в новых реалиях" - отмечает Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo в Украине.

В апреле этого года Ferrexpo направила более 39 млн гривен на расширение действия программы. Сегодня она комплексная и охватывает следующие виды помощи и поддержки ветеранов:

полное медицинское обследование;

полноценная физическая и психологическая реабилитация, при необходимости - лечение химической зависимости демобилизованных;

социальная адаптация;

социальное сопровождение (помощь с подготовкой и оформлением всей необходимой документации в офисе Единого корпоративного сервиса);

обучение в целях переквалификации;

подготовка рабочих мест на предприятиях компании под нужды ветеранов;

помощь в адаптации к новым реалиям семьям ветеранов и коллег.

При разработке программы в Ferrexpo руководствовались, прежде всего, потребностями сотрудников, которые несут службу в боевых подразделениях ВСУ, и их семей. Дополнительно к этому тесный контакт поддерживают с волонтерскими организациями, такими как Veteran Hub, которые еще со времен АТО тесно сотрудничают с ветеранами и ветеранками. Не забывали привлекать и профильных специалистов.

"Опыт сотрудничества с профессиональными реабилитологами и психологами помог понять, что мы должны работать сразу в нескольких направлениях: восстановить физически и психологически самих демобилизованных, подготовить их и членов их семей к жизни в новых реалиях. Вместе с тем важно позаботиться о том, чтобы по возвращении к работе ветераны имели возможность работать в комфортных для них условиях и получать достойную зарплату за свою работу.

Медицинская помощь защитникам Украины

С 2014 года на базе корпоративного медицинского центра Ferrexpo компания оказывала нужную помощь в лечении как обращавшимся к нему сотрудникам, так и другим демобилизованным. С начала полномасштабной войны по состоянию на август 2023 года на базе медико-санитарной части Ferrexpo (МСЖД) военные получили 776 услуг по лечению и реабилитации, в основном после минно-осколочных ранений. В заведении ветераны могут получить терапевтическую, хирургическую, неврологическую и психологическую помощь, пройти диагностику, пройти физиотерапевтические и бальнеологические процедуры и получить медикаментозную поддержку в дневном стационаре.

Предусмотрено и санаторно-курортное оздоровление для демобилизованных работников — они могут получить индивидуальные и родственные путевки в оздоровительные центры Украины.

Если демобилизованный требует дополнительного лечения, врачи МСЖД выдают ему направление в лучшие реабилитационные учреждения Украины, которые являются партнерами Ferrexpo. В частности, компания сотрудничает с Центром протезирования и реабилитации Superhumans Center.

После обследования врачи МСЖД направили меня в Киевский институт сердца, где мне бесплатно сделали очень дорогую операцию. Я очень благодарен врачам, что мне спасли ноги, это люди с большой буквы. Знаю, что компания помогла восстановиться после ранений и плена многим моим боевым собратьям”, - говорит Сергей, служащий ВСУ, до 2014 года работавший слесарем-ремонтником на одном из предприятий компании.

Подготовка рабочих мест

Также важной составляющей программы Ferrexpo является адаптация рабочих мест на предприятиях под нужды ветеранов и ветеранок. Рабочие места подбираются для демобилизованных работников с учетом заключения МСЖД о пригодности специалиста к предварительной работе. Если по состоянию здоровья ветеран не может работать на своем предыдущем месте, компания либо адаптирует это место под его нужды, по возможности, либо предлагает ему перейти на работу в другое структурное подразделение, но при условии, что уровень его заработной платы будет не меньше, чем до мобилизации.

“При необходимости или же за невозможности подобрать соответствующую позицию с учетом способностей и навыков работника, предлагаем ему переквалификацию на средства компании, чтобы за максимально короткий период (от 3 до 6 месяцев) человек получил новую специальность или набор компетентностей, которые позволят успешно работать на новой должности. В этот период работник получает зарплату на уровне среднего заработка по предыдущему месту работы в соответствии с нормами действующего законодательства и коллективного договора”, - говорят в Ferrexpo.

Социальное сопровождение и образовательные тренинги

В компании Ferrexpo создана отдельная служба по работе с ветеранами и ветеранками. В ней по принципу "единого окна" демобилизованные работники могут получить помощь в оформлении всех нужных документов, чтобы "им не пришлось бегать самостоятельно по всем институтам, собирая нужные справки и стоять в длинных очередях". При необходимости в службе предоставляют социальное сопровождение — специалисты объясняют, какие документы нужно иметь и что для этого нужно. Проводят в компании и образовательные тренинги для демобилизованных членов их семей и коллег.

"Ferrexpo заботится не только о том, чтобы у мобилизованных работников было все необходимое снаряжение, но и заботится о поддержке уже демобилизованных из армии. В рамках программы поддержки для ветеранов предусмотрено все необходимое, чтобы они могли быстро вернуться к работе в компании после физической и психологической" реабилитации и социальной адаптации", - отмечает Евгений, работник одного из предприятий Ferrexpo, демобилизовавшийся и прошедший реабилитацию.

Планы на будущее

В Ferrexpo и дальше планируют расширять программу, ведь все большее количество демобилизованных нуждается в качественной помощи и поддержке.

С октября 2023 года запланировано обустроить комнаты отдыха в структурных подразделениях предприятий компании. По мнению директора, они будут одинаково полезны как для ветеранов, так и для остальных работников. Такие комнаты планируют оснастить оборудованием, которое поможет быстро восстановиться после сложной задачи, размять мышцы и настроиться на дальнейшую работу – например, доска Евминова, шведская стенка, тренажеры. Отдельно хотят организовать помещение для несколько минут отдыха в тишине, где можно будет выпить чаю и обдумать в одиночестве интересную идею.

В компании отмечают, что нерешенными на уровне государства остаются вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе ветеранов, в горнодобывающей отрасли. Ferrexpo активно продвигает необходимость трудоустройства демобилизованных с инвалидностью на подходящие для них позиции.

"К сожалению, пока действующее законодательство запрещает нам организовывать для таких сотрудников рабочие места, где они могут успешно выполнять повседневные обязанности с учетом их состояния здоровья", - заключает Анна Адом.

Между тем количество наших защитников и защитниц, принимавших или участвующих сейчас в российско-украинской войне, достигает сотен тысяч. Пока война не закончится, их количество будет расти, а значит, будет расти и без того неотложная потребность в эффективных мерах по реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Поддержка ветеранов и ветеранок должна стать ключевой задачей как государству, так и каждому социально ответственному бизнесу.