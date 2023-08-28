Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Поддержка ветеранов и ветеранок на предприятиях: опыт компании Ferrexpo
Новости компаний

Поддержка ветеранов и ветеранок на предприятиях: опыт компании Ferrexpo

28 августа, 2023 понедельник
14:20

Собственным опытом реинтеграции ветеранов на Полтавском, Еристовском и Билановском горно-обогатительных комбинатах компания Ferrexpo поделилась в рамках программы IREX при поддержке Государственного департамента США

Карьерный портал Happy Monday в рамках программы реинтеграции ветеранов IREX при поддержке Государственного департамента США исследует, как работают на практике программы поддержки ветеранов работодателями.

В горно-металлургической компании Ferrexpo: программа адаптации ветеранов существует в компании с 2014 года. Сейчас в штате ее предприятий в Украине – Полтавского ГОКа, Еристовского ГОКа и Билановского ГОКа – работает примерно 10 000 сотрудников, из которых сейчас проходят службу в боевых подразделениях ВСУ свыше 700.

С 2014 года на предприятия Ferrexpo трудоустроено 375 ветеранов и ветеранок. А после 24 февраля 2022 на работу в компанию вернулись уже 30 защитников и защитниц, которые прошли комплексную реабилитацию в рамках корпоративной программы поддержки ветеранов.

"Главная цель программы - дать возможность нашим работникам после демобилизации вернуться в рабочую среду и эффективно реинтегрироваться в коллектив, помочь приспособиться к жизни в новых реалиях" - отмечает Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту Ferrexpo в Украине.

В апреле этого года Ferrexpo направила более 39 млн  гривен на расширение действия программы. Сегодня она комплексная и охватывает следующие виды помощи и поддержки ветеранов:

  • полное медицинское обследование;

  • полноценная физическая и психологическая реабилитация, при необходимости - лечение химической зависимости демобилизованных;

  • социальная адаптация;

  • социальное сопровождение (помощь с подготовкой и оформлением всей необходимой документации в офисе Единого корпоративного сервиса);

  • обучение в целях переквалификации;

  • подготовка рабочих мест на предприятиях компании под нужды ветеранов;

  • помощь в адаптации к новым реалиям семьям ветеранов и коллег.

При разработке программы в Ferrexpo руководствовались, прежде всего, потребностями сотрудников, которые несут службу в боевых подразделениях ВСУ, и их семей. Дополнительно к этому тесный контакт поддерживают с волонтерскими организациями, такими как Veteran Hub, которые еще со времен АТО тесно сотрудничают с ветеранами и ветеранками. Не забывали привлекать и профильных специалистов.

"Опыт сотрудничества с профессиональными реабилитологами и психологами помог понять, что мы должны работать сразу в нескольких направлениях: восстановить физически и психологически самих демобилизованных, подготовить их и членов их семей к жизни в новых реалиях. Вместе с тем важно позаботиться о том, чтобы по возвращении к работе ветераны имели возможность работать в комфортных для них условиях и получать достойную зарплату за свою работу.

Медицинская помощь защитникам Украины

С 2014 года на базе корпоративного медицинского центра Ferrexpo компания оказывала нужную помощь в лечении как обращавшимся к нему сотрудникам, так и другим демобилизованным. С начала полномасштабной войны по состоянию на август 2023 года на базе медико-санитарной части Ferrexpo (МСЖД) военные получили 776 услуг по лечению и реабилитации, в основном после минно-осколочных ранений. В заведении ветераны могут получить терапевтическую, хирургическую, неврологическую и психологическую помощь, пройти диагностику, пройти физиотерапевтические и бальнеологические процедуры и получить медикаментозную поддержку в дневном стационаре.

Предусмотрено и санаторно-курортное оздоровление для демобилизованных работников — они могут получить индивидуальные и родственные путевки в оздоровительные центры Украины.

Если демобилизованный требует дополнительного лечения, врачи МСЖД выдают ему направление в лучшие реабилитационные учреждения Украины, которые являются партнерами Ferrexpo. В частности, компания сотрудничает с Центром протезирования и реабилитации Superhumans Center.

После обследования врачи МСЖД направили меня в Киевский институт сердца, где мне бесплатно сделали очень дорогую операцию. Я очень благодарен врачам, что мне спасли ноги, это люди с большой буквы. Знаю, что компания помогла восстановиться после ранений и плена многим моим боевым собратьям”, - говорит Сергей, служащий ВСУ, до 2014 года работавший слесарем-ремонтником на одном из предприятий компании.

Подготовка рабочих мест

Также важной составляющей программы Ferrexpo является адаптация рабочих мест на предприятиях под нужды ветеранов и ветеранок. Рабочие места подбираются для демобилизованных работников с учетом заключения МСЖД о пригодности специалиста к предварительной работе. Если по состоянию здоровья ветеран не может работать на своем предыдущем месте, компания либо адаптирует это место под его нужды, по возможности, либо предлагает ему перейти на работу в другое структурное подразделение, но при условии, что уровень его заработной платы будет не меньше, чем до мобилизации.

“При необходимости или же за невозможности подобрать соответствующую позицию с учетом способностей и навыков работника, предлагаем ему переквалификацию на средства компании, чтобы за максимально короткий период (от 3 до 6 месяцев) человек получил новую специальность или набор компетентностей, которые позволят успешно работать на новой должности. В этот период работник получает зарплату на уровне среднего заработка по предыдущему месту работы в соответствии с нормами действующего законодательства и коллективного договора”, - говорят в Ferrexpo.

Социальное сопровождение и образовательные тренинги

В компании Ferrexpo создана отдельная служба по работе с ветеранами и ветеранками. В ней по принципу "единого окна" демобилизованные работники могут получить помощь в оформлении всех нужных документов, чтобы "им не пришлось бегать самостоятельно по всем институтам, собирая нужные справки и стоять в длинных очередях". При необходимости в службе предоставляют социальное сопровождение — специалисты объясняют, какие документы нужно иметь и что для этого нужно. Проводят в компании и образовательные тренинги для демобилизованных членов их семей и коллег.

"Ferrexpo заботится не только о том, чтобы у мобилизованных работников было все необходимое снаряжение, но и заботится о поддержке уже демобилизованных из армии. В рамках программы поддержки для ветеранов предусмотрено все необходимое, чтобы они могли быстро вернуться к работе в компании после физической и психологической" реабилитации и социальной адаптации", - отмечает Евгений, работник одного из предприятий Ferrexpo, демобилизовавшийся и прошедший реабилитацию.

Планы на будущее

В Ferrexpo и дальше планируют расширять программу, ведь все большее количество демобилизованных нуждается в качественной помощи и поддержке.

С октября 2023 года запланировано обустроить комнаты отдыха в структурных подразделениях предприятий компании. По мнению директора, они будут одинаково полезны как для ветеранов, так и для остальных работников. Такие комнаты планируют оснастить оборудованием, которое поможет быстро восстановиться после сложной задачи, размять мышцы и настроиться на дальнейшую работу – например, доска Евминова, шведская стенка, тренажеры. Отдельно хотят организовать помещение для несколько минут отдыха в тишине, где можно будет выпить чаю и обдумать в одиночестве интересную идею.

В компании отмечают, что нерешенными на уровне государства остаются вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе ветеранов, в горнодобывающей отрасли. Ferrexpo активно продвигает необходимость трудоустройства демобилизованных с инвалидностью на подходящие для них позиции.

"К сожалению, пока действующее законодательство запрещает нам организовывать для таких сотрудников рабочие места, где они могут успешно выполнять повседневные обязанности с учетом их состояния здоровья", - заключает Анна Адом.

Между тем количество наших защитников и защитниц, принимавших или участвующих сейчас в российско-украинской войне, достигает сотен тысяч. Пока война не закончится, их количество будет расти, а значит, будет расти и без того неотложная потребность в эффективных мерах по реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Поддержка ветеранов и ветеранок должна стать ключевой задачей как государству, так и каждому социально ответственному бизнесу.

Общество
Экономика
Война с Россией
Ferrexpo
Читайте также:
ПВК "Вагнер"
26 августа, 2023 суббота
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
Глен Грант
27 августа, 2023 воскресенье
Опасения США по распаду России безосновательны, - полковник Грант
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 августа, 2023 понедельник
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.68
    Покупка 37.68
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.89
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
28 августа
14:29
Вступил в оккупационное "МВД" и проводил репрессии против местных: жителю Купянска инкриминируют коллаборационизм
14:18
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерло уже 11 человек
14:15
Оккупанты запускают в работу "военкоматы" на юге Украины. Постановка на "учет" станет обязательной
14:00
OPINION
Если человек употребляет слово "но" о войне и украинцах - перед вами манипулятор
13:54
Нафтогаз
В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами на газ в новом отопительном сезоне
13:48
В ГУР рассказали детали операций на оккупированной части Запорожской области в День Независимости и День флага
13:38
"Быстро и в один момент, как и началось": в ОП спрогнозировали, как закончится война в Украине
13:31
Россияне разворовали средства на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, – ЦНС
13:18
Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме: в Раде дали ответ о вероятном усилении призыва
13:18
Следствие рассматривает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области
13:03
Обновлено
Россияне под утро атаковали Полтавщину и Днепропетровщину: двое погибших, ранены
12:46
Украина подтвердила участие в Евровидении-2024. В нацотборе будут изменения
12:32
В Виннице задержали более 10 чиновников ВЛК и врачей, которые помогали военнообязанным скрыться за границу
12:24
Убил охранника супермаркета в Буче в 2022-м: солдату 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ объявили подозрение
12:08
OPINION
"Хорошие русские" стремятся избавиться от любого гражданства
12:01
Обновлено
Минобороны РФ заявило об атаке дронов и работе ПВО в Крыму
11:58
Российская армия обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина
11:52
ЗАЭС
Зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, – Энергоатом
11:43
Украинский документальный фильм о войне "Мы не погаснем" получил награду на международном фестивале MakeDox
11:39
Главный критерий – возраст: "Медуза" назвала кандидатов, которых Кремль хочет видеть "конкурентами" Путина на предстоящих выборах
11:27
Пропагандист Соловьев считает, что страны НАТО "были заинтересованы, чтобы не было" Пригожина
11:15
"Хочу знать, какому богу поклоняется": тренер Дюбуа заявил, что нет никакой разницы между Усиком и мошенником с наркотиками
11:12
Корректировала удары "шахедов" и "градов" по гражданским объектам: жительницу Херсона подозревают в государственной измене
11:07
В Киеве проведут бесплатные экскурсии, посвященные Независимости Украины
10:56
РФ, вероятно, отменила военные учения "Запад-23" из-за нехватки бойцов и техники, - британская разведка
10:54
Соглашения на боеприпасы, ракеты и гаубицы: польская фирма Alfa по разным контрактам задолжала Минобороны поставок более чем на 3,5 млрд грн, - УП
10:39
Обзор
Планы Путина относительно Вагнера, угроза роста симпатий РФ в Европе из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Акценты мировых СМИ 28 августа
10:17
Россияне удерживают в Черном море 6 кораблей, среди них ракетоноситель
10:15
Курс валют на 28 августа: стоимость доллара, евро, злотого
10:09
OPINION
Что такое мобилизованная нация?
10:02
За сутки оккупанты атаковали 10 областей Украины: 4 погибших, 10 раненых
09:54
Япония приостановила запуск ракеты H-IIA для полета на Луну: в чем причина
09:50
В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
09:48
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
09:28
Обновлено
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
09:27
"В Китае растут антияпонские настроения": правительство Японии обеспокоено притеснениями граждан из-за сброса воды с Фукусимы
09:17
Укрпочта открыла предзаказ выпуска марки ко Дню памяти защитников Украины
09:00
Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты
08:41
Воздушные силы уничтожили 2 "калибра" и 2 авиаракета Х-59
08:33
луна
Жители Земли смогут увидеть второй за август супермесяц
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV