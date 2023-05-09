Поддержка Украины в перечне приоритетов предстоящего саммита G7, - премьер Японии
Поддержка Украины в противостоянии агрессии России станет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима.
Об этом со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кишиду, председательствующего на встрече, сообщает NHK.
За десять дней до начала саммита подготовка к приему лидеров семи промышленно развитых стран мира вышла на финальную стадию, в том числе завершается согласование вопросов для обсуждения.
Японская сторона планирует поставить Украину, Китай, Северную Корею и ядерное разоружение на первые места повестки дня.
Как заявил глава правительства Японии, чьи слова приводит издание, он стремится использовать встречу как возможность подтвердить непоколебимую солидарность стран G7 с Украиной в ее противостоянии российскому вторжению.
Кишида также сказал, что лидеры G7 обсудят вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, восстановление глобальной экономики и финансов после пандемии коронавируса, изменение климата и цифровизацию, включая искусственный интеллект.
Касаясь итогового документа саммита, японский премьер отметил, что настроен до последней минуты уточнять его тезисы и максимально точно сформулировать сообщение, которое лидеры G7 должны отправить миру.
- Напомним, страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в РФ.
- Также на саммите G7 Япония будет стремиться выдать итоговый документ о ядерном разоружении.
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