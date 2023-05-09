Об этом со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кишиду, председательствующего на встрече, сообщает NHK.

За десять дней до начала саммита подготовка к приему лидеров семи промышленно развитых стран мира вышла на финальную стадию, в том числе завершается согласование вопросов для обсуждения.

Японская сторона планирует поставить Украину, Китай, Северную Корею и ядерное разоружение на первые места повестки дня.

Как заявил глава правительства Японии, чьи слова приводит издание, он стремится использовать встречу как возможность подтвердить непоколебимую солидарность стран G7 с Украиной в ее противостоянии российскому вторжению.

Кишида также сказал, что лидеры G7 обсудят вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, восстановление глобальной экономики и финансов после пандемии коронавируса, изменение климата и цифровизацию, включая искусственный интеллект.

Касаясь итогового документа саммита, японский премьер отметил, что настроен до последней минуты уточнять его тезисы и максимально точно сформулировать сообщение, которое лидеры G7 должны отправить миру.