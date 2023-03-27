Поддержка Украины в обществе уменьшается, а ресурсы для военной помощи не являются неисчерпаемыми, – президент Словакии Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поддержка Украины заканчивается – как военная, так и поддержка со стороны общества. Этому способствует дезинформация
Об этом политик сказала 27 марта на Братиславской конференции по вопросам внешней политики.
"Что касается возможной военной помощи, то ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы также не будем инвестировать в оборонную промышленность, мы не сможем продвинуться даже в собственной защите", - заявила Чапутова.
"Поддержка Украины также заканчивается с точки зрения общественной поддержки, пожалуй, больше всего в Словакии", - добавила она.
По словам президента, хватает желающих принимать беженцев из Украины, но многие также считают, что их жизнь ухудшилась с приездом беженцев.
"Дезинформация и неправильное толкование используются для уменьшения поддержки общественностью действий, которые мы предпринимаем как страна. Благодаря этому растет разница между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан", – сказала Чапутова.
- В Украину следуют четыре истребителя МиГ-29, которые передала Словакия.
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