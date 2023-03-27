Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Поддержка Украины в обществе уменьшается, а ресурсы для военной помощи не являются неисчерпаемыми, – президент Словакии Чапутова

Поддержка Украины в обществе уменьшается, а ресурсы для военной помощи не являются неисчерпаемыми, – президент Словакии Чапутова

27 мартa, 2023 понедельник
18:05
Мир Зузана Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поддержка Украины заканчивается – как военная, так и поддержка со стороны общества. Этому способствует дезинформация

Об этом политик сказала 27 марта на Братиславской конференции по вопросам внешней политики.

"Что касается возможной военной помощи, то ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы также не будем инвестировать в оборонную промышленность, мы не сможем продвинуться даже в собственной защите", - заявила Чапутова.

"Поддержка Украины также заканчивается с точки зрения общественной поддержки, пожалуй, больше всего в Словакии", - добавила она.

По словам президента, хватает желающих принимать беженцев из Украины, но многие также считают, что их жизнь ухудшилась с приездом беженцев.

"Дезинформация и неправильное толкование используются для уменьшения поддержки общественностью действий, которые мы предпринимаем как страна. Благодаря этому растет разница между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан", – сказала Чапутова.

Новости
Украина
Словакия
война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
26 мартa, 2023 воскресенье
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
переговори України з Росією
27 мартa, 2023 понедельник
В ISW спрогнозировали, при каких условиях Путин может пойти на переговоры с Украиной
26 мартa, 2023 воскресенье
После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак высказалась по поводу "конфликта между Украиной и Россией"
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.93
    Покупка 37.93
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 мартa
19:10
Обновлено
Оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине
19:02
"Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины": Кулеба проиграл бутылку вина главе МИД Британии
18:55
В Казахстане усиливают контроль за экспортом товаров в Россию
18:46
Продолжаются бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны отбили 41 вражескую атаку на четырех самых горячих направлениях, - Генштаб
18:42
Лента "Ля Палисиада" украинского режиссера стала лучшим фильмом кинофестиваля Kino Pavasaris
18:40
Эксклюзив
Огласка дела об изнасиловании девочки на Закарпатье - признак здорового общества, - журналистка Злобина
18:25
TikTok
Вооруженные силы Швеции запретили сотрудникам пользоваться TikTok с рабочих телефонов
18:16
Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину, - Der Spiegel
18:06
OPINION
Образование в прошлом и теперь
17:49
В Офисе президента отреагировали на эксплуатацию военной темы в маркетинге
17:46
Украинская культура в Японии и поддержка художников: Ткаченко встретился с японским послом
17:38
Эксклюзив
Не сомневаюсь, что ядерное оружие будет на территории Беларуси, - оппозиционер Латушко
17:34
Эксклюзив
Демонтаж режима ядерного нераспространения Путину не простят, - экс-постпред Украины в ООН Ельченко
17:10
Обновлено
Зеленский прибыл в Запорожье: посетил позиции Сил обороны и встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
17:05
В Киеве создали огромный мурал в поддержку украинских защитников Азовстали
17:02
К 15 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Днепропетровщине
16:53
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибшие и раненые
16:45
Польша увеличит производство боеприпасов благодаря сотрудничеству с Еврокомиссией, - Блащак
16:43
Продолжаем нашу борьбу с врагом! Собираем на пикап
16:31
Эксклюзив
Беларусь может стать законной целью для предотвращения ядерной угрозы, - эксперт Defense Express Рябых
16:29
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, сотрудничающих с РФ
16:06
"Не время рассматривать возвращение российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в любом статусе": Украина, Польша и страны Балтии обратились в МОК
16:05
Украина имела бы вдвое больше систем ПВО, если бы не срыв госзаказа 2020-2021 годов, - Муженко
16:03
В шести областях завершают отопительный сезон
16:01
OPINION
Константин Москалец
Кто видел пуделя Жульку
15:57
Эксклюзив
В Мариуполе происходит перераспределение сфер влияния между коллаборантами, - депутат горсовета Забавин
15:52
Шмигаль обсудил восстановление Украины с послом США Бринк
15:51
В Вене "антигазовый" протест: экоактивистов разгоняла полиция
15:50
кулак
В Литве мужчина напал на украинца за то, что тот не воюет против России
15:39
Эксклюзив
Москва. Кремль
Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, – военный эксперт Коваленко
15:37
сталин
В России один из городов хотят переименовать в Сталинград
15:29
Эксклюзив
Уничтожаем враждебное ДРГ на улицах Бахмута, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Эксклюзив
Под Авдеевкой враг взял оперативную паузу, тишина настораживает, - боец "Легиона Свободы" Морозов
15:07
Германия запускает Платформу по восстановлению Украины
15:06
Ferrexpo уплатила 6,3 млрд грн налогов в 2022 году
14:58
В Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии, – ПРООН
14:57
Twitter
Части исходного кода Twitter опубликовали на Github
14:50
Инспекцию РФ в водах Турции ожидают 94 судна для экспорта украинской агропродукции, - Мининфраструктуры
14:38
В Молдове начались военные учения с участием США, Великобритании и Румынии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV