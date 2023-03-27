Об этом политик сказала 27 марта на Братиславской конференции по вопросам внешней политики.

"Что касается возможной военной помощи, то ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы также не будем инвестировать в оборонную промышленность, мы не сможем продвинуться даже в собственной защите", - заявила Чапутова.

"Поддержка Украины также заканчивается с точки зрения общественной поддержки, пожалуй, больше всего в Словакии", - добавила она.

По словам президента, хватает желающих принимать беженцев из Украины, но многие также считают, что их жизнь ухудшилась с приездом беженцев.

"Дезинформация и неправильное толкование используются для уменьшения поддержки общественностью действий, которые мы предпринимаем как страна. Благодаря этому растет разница между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан", – сказала Чапутова.