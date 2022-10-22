Поддержка Украины существенно не зависит от имени британского премьера
Снова выбрать Бориса Джонсона премьером будет означать признать свою ошибку с его отставкой.
Извините, что разрушаю сладкие мечты. Я не большой эксперт по британской политике, но немного знаю о людях. Снова избрать Бориса Джонсона премьером будет означать признать свою ошибку с его отставкой. А признавать свои ошибки люди не любят.
У Бориса есть крепкое ядро поклонников, которого все-таки не хватит для избрания, по моему мнению.
Снова выбрать Бориса Джонсона премьером будет означать признать свою ошибку с его отставкой.
Но есть хорошие новости. Поддержка Украины не зависит от имени британского премьера. Даже если его имя будет Сунак.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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