Извините, что разрушаю сладкие мечты. Я не большой эксперт по британской политике, но немного знаю о людях. Снова избрать Бориса Джонсона премьером будет означать признать свою ошибку с его отставкой. А признавать свои ошибки люди не любят.

У Бориса есть крепкое ядро поклонников, которого все-таки не хватит для избрания, по моему мнению.

Снова выбрать Бориса Джонсона премьером будет означать признать свою ошибку с его отставкой.

Но есть хорошие новости. Поддержка Украины не зависит от имени британского премьера. Даже если его имя будет Сунак.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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