Поддержка Украины стала вопросом внутриполитической борьбы многих лидеров Запада, - нардеп Рудик

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня Европейский Союз будет рассматривать шестой пакет санкций против РФ. Это очень сложный и болезненный вопрос для нас. Поскольку есть информация, что собираются разрешить транспортировку российской нефти в Европу через трубопровод "Дружба". Этот вопрос мы не можем игнорировать и откладывать. Вторым важным вопросом для Украины является разблокировка украинских портов. Вопрос разблокировки портов должен стать приоритетным для нас на международной арене. Ведь мы должны разблокировать наши порты не потому, что это нужно всему миру, а потому, что это нужно Украине", - пояснила Рудык.

Рудик также отметила, что сегодня вопрос поддержки Украины стал методом внутриполитической борьбы для многих лидеров Запада.

"Сейчас нет смысла говорить о каких-либо объединениях в союзы с другими государствами. Страны, которые хотят нам помогать, делают это. Другие не помогают. Поэтому вопрос формализованного альянса Украины с другими странами не стоит. Кроме того, я хочу напомнить, что Украина и помощь нашей стране стала картой борьбы во внутренней политике для многих лидеров Запада. Байден, Джонсон, Макрон, Шольц и Эрдоган используют вопросы Украины и помощь нашему государству для внутриполитических целей", - добавила Рудик.

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что рассмотрение заявки Украины на вступление в Европейский Союз займет не менее 15 или 20 лет. Зато он предлагал создать отдельный политический проект , в который смогла бы вступить Украина.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому о создании экономического и военного альянса

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