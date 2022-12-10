Поддержка Украины со стороны Запада – не благотворительность, а самосохранение, - министр финансов Марченко

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Марченко отметил, что финансовая поддержка Украины мизерна по сравнению с тем, что развитые страны тратили на борьбу с чрезвычайными ситуациями, такими как мировой финансовый кризис 2008 года и пандемия COVID-19. И деньги укрепляют свободу и безопасность далеко за пределы борьбы Украины.

"Это не благотворительность – поддержать Украину, – сказал Марченко. – Мы пытаемся защитить свободу и демократию всего цивилизованного мира".

"Сейчас не пора откладывать любую поддержку, уставать от Украины и украинских проблем", - отметил Марченко. Он подчеркнул, что граждане и чиновники ЕС должны понимать: сейчас речь идет о самозащите и самосохранении Европы, ведь после Украины Россия приблизится к европейской границе.

По словам министра, ущерб от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, например электростанции, обойдутся в 0,5% годового объема производства Украины в следующем году, к тому же Киев пытается покрыть дефицит бюджета, эквивалентный 38 миллиардам долларов.

Марченко отметил, что сейчас резко возросло количество украинцев, живущих в нищете. По его словам, инфляция превысила 26% по состоянию на октябрь и может вырасти до 28% к концу года.

"Все возможные ресурсы, которые мы можем использовать, мы будем использовать, чтобы помочь нашему народу выжить в этих условиях, - сказал он. - Но опять же люди понимают, почему они страдают, они хотят жить в независимой стране".

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