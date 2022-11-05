Поддержка Украины со стороны Салливана означает эволюцию на уровне советников Байдена, - Березовец
Политолог Тарас Березовец назвал серьезной эволюцией то, что советник президента США Джейк Салливан стал более решительно поддерживать Украину в войне с РФ
Об этом он сказал в эфире Эспрессо.
"То, что Джейк Салливан в начале этой войны был достаточно сдержанным, но сейчас изменил свою позицию в сторону настоящей и искренней поддержки Украины, означает только то, что на уровне советников президента Байдена произошла серьезная эволюция", — подчеркнул политолог.
Тарас Березовец отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину Джейк Салливан высказывался за более сдержанную политику и предлагал переговоры с Россией, был идеологом встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в 2021 году, но в итоге изменил позицию, в частности из-за действий ВСУ.
- 4 ноября во время визита в Украину Джейк Салливан заявил, что США сделают все возможное, чтобы ВСУ и дальше освобождали украинские территории, в частности Херсон.
- Президент Украины вручил советнику президента США Джейку Салливану орден князя Ярослава Мудрого за поддержку Украины.
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