Об этом он сказал в эфире Эспрессо.

"То, что Джейк Салливан в начале этой войны был достаточно сдержанным, но сейчас изменил свою позицию в сторону настоящей и искренней поддержки Украины, означает только то, что на уровне советников президента Байдена произошла серьезная эволюция", — подчеркнул политолог.

Тарас Березовец отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину Джейк Салливан высказывался за более сдержанную политику и предлагал переговоры с Россией, был идеологом встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в 2021 году, но в итоге изменил позицию, в частности из-за действий ВСУ.