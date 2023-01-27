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OPINION

Поддержка Украины приобретает качественно новые черты

Петр Олещук
27 января, 2023 пятница
10:06
Мнение

Регулярные совещания на базе в "Рамштайне" (или другом месте, но таком же формате участников) уже превратились в топ-события для отечественных медиа и общественного дискурса

Встреч ждут, обсуждают, выдвигают прогнозы о том, что "услышим именно в этот раз", с нетерпением ждут итоговые брифинги. Затем "разочаровываются", возмущаются и т.д.

Я думаю, что нужно понять несколько вещей. Сам по себе формат "Рамштайн" – это не медийное событие или информационный повод, это также и не место для оглашения политических заявлений (как Генассамблея ООН). Это реальный дипломатический формат, и они реально обсуждают важные проблемы. Ждать того, что каждая встреча будет приносить какие-то приятные для широкой публики новости — не стоит.

Назначение встреч в "Рамштайне" - быть реальной дипломатической площадкой по одной конкретной теме, а не пропагандистским информационным поводом

Более того, если вы проанализируете динамику официальных сообщений о предоставлении пакетов помощи Украине, то во временном плане они часто никоим образом со встречами в "Рамштайне" не связаны. Ну, то есть, назначение встреч в "Рамштайне" - быть реальной дипломатической площадкой по одной конкретной теме, а не пропагандистским информационным поводом.

При этом трудно не увидеть, что подходы к некоторым ключевым вопросам среди западных стран к поддержке Украины остаются довольно разными. Есть подход государств, недавно произнесших "Таллинскую декларацию" о поддержке Украины, и этот документ не остался чисто декларативным. Эстония уже объявила о передаче Украине всей своей артиллерии. Есть условный подход в США, есть условный подход Германии. Конечно, последний украинцам не может очень нравиться, но я не думаю, что кто-то очень серьезно рассчитывал на мгновенную трансформацию немецкой политики в течение года во что-то прямо противоположное линии многих прошлых лет.

К чему я? Есть дипломатический процесс. Он означает встречи, переговоры, иногда заявления, выглядящие очень противоречивыми по своему содержанию. Не надо тратить на них весь свой эмоциональный потенциал.

Есть некоторые тенденции роста поддержки для Украины со стороны западных партнеров. А главное — качественное изменение этой поддержки. Просто начиналось все с средств партизанской борьбы и советской техники, а сейчас уже дошли до систем Patriot

Есть некоторые тенденции роста поддержки для Украины со стороны западных партнеров. А главное — качественное изменение этой поддержки. Просто начиналось все со средств партизанской борьбы и советской техники, а теперь уже дошли до систем Patriot. Не заметить такое трудно. Это если определять глобальные тенденции, которые говорят кое о чем. Но движение на пути к этим тенденциям — не линейное, темпы — явно не такие, чтобы кого-то удовлетворить, опасность от государства-агрессора не только не уменьшается, как на это могли надеяться некоторые на Западе, но и тенденции к росту. И все это является предметом сложных дипломатических переговоров.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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