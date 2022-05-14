Поддержка Украины означает недопущение глобального голода, - Зеленский

Об этом он заявил в своем обращении .

Президент сообщил, что ежедневно занимается вопросами продовольственной безопасности. По его словам, все большее число стран мира осознают, что блокированием Черного моря для Украины и продолжением войны Россия ставит десятки других государств перед угрозой ценового кризиса на продовольственном рынке и голоде. Он отметил, что это еще одна мотивация для антивоенной коалиции вместе действовать более решительно.

"Сейчас поддержка для Украины и, прежде всего, оружием означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", - подчеркнул Владимир Зеленский.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики обсуждают возможный голод в ряде стран из-за заблокированного Россией моря для экспорта украинской пшеницы.

14 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должен прекратить взрывать глобальную продовольственную безопасность.

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